Le novità sul caso Jan Marsalek

Quello che sembra è che i tre filoni convergano, in uno dei più gravi scandali spionistici del dopoguerra in Germania. È almeno dal 2020 che le notizie su Marsalek, 44 anni, e le sue malefatte filtrano sui giornali, andando a costruire tessera dopo tessera un puzzle incredibile. Ma la svolta è arrivata con l’inchiesta di Christo Grozev di Bellingcat, dello Spiegel e del russo Insider — uscita il giorno stesso del caso delle intercettazioni dei vertici dell’aeronautica tedesca da parte di Mosca, e per questo passata in secondo piano. Quel lavoro ha non solo rintracciato Marsalek in Russia, ma ha svelato le identità che ha assunto, incluso quella di un pope ortodosso. Allo stesso tempo, l’ha inquadrato come un operativo del Gru, lo spionaggio militare del Cremlino. Ora altri articoli dello Standard austriaco, della Süddeutsche Zeitung e del Financial Times mostrano quanto Marsalek fosse penetrato nel circoli di Vienna e quando fosse preziosa la sua «Austria Connection».