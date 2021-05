L’emergenza-coronavirus-10 maggio-13-maggio-2021

di Francysar

Lancet ha creato il Covid-19 Resource Centre che riunisce gli articoli contenuti in tutte le riviste del network. Tutti i contenuti sono accessibili gratuitamente. Qui c’è una traduzione in italiano di quelli più recenti, ad esempio:

Tocilizumab in pazienti ricoverati con Covid-19: i risultati dello studio RECOVERY

1 MAGGIO. Tocilizumab in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial

Tra il 23 aprile 2020 e il 24 gennaio 2021, 4116 adulti di 21.550 pazienti arruolati nello studio RECOVERY sono stati inclusi nella valutazione di tocilizumab, compresi 3385 (82%) pazienti che ricevevano corticosteroidi sistemici. Complessivamente, 621 (31%) dei 2022 pazienti che ricevevano tocilizumab e 729 (35%) dei 2094 con cure standard sono morti entro 28 giorni. Risultati coerenti sono stati osservati in tutti i sottogruppi di pazienti, compresi quelli che ricevevano corticosteroidi sistemici. I pazienti assegnati a tocilizumab avevano maggiori probabilità di essere dimessi dall’ospedale entro 28 giorni (57% vs 50%). Tra coloro che non ricevevano ventilazione meccanica, i pazienti assegnati a tocilizumab avevano meno probabilità di raggiungere l’endpoint di ventilazione meccanica invasiva o morte (35% vs 42%).

Nei pazienti ospedalizzati con ipossia e infiammazione sistemica, tocilizumab ha migliorato la sopravvivenza e altri risultati clinici. Questi benefici sono stati osservati indipendentemente dalla quantità di supporto respiratorio e si aggiungevano ai benefici dei corticosteroidi sistemici.

Covid e disuguaglianze etniche: lo studio su 17 milioni di individui in UK

30 APRILE. Ethnic differences in SARS-CoV-2 infection and COVID-19-related hospitalisation, intensive care unit admission, and death in 17 million adults in England: an observational cohort study using the OpenSAFELY platform

COVID-19 ha colpito duramente le minoranze etniche nel Regno Unito. L’obiettivo dello studio è quantificare le differenze tra le etnie nell’infezione e negli esiti di COVID-19 durante la prima e la seconda ondata della pandemia COVID-19 in Inghilterra. Lo studio osservazionale di coorte è stato condotto su adulti (di età ≥ 18 anni) registrati presso gli ambulatori di assistenza primaria in Inghilterra per i quali erano disponibili le cartelle cliniche elettroniche tramite la piattaforma OpenSAFELY. Questi dati sono stati collegati ai dati provenienti da altre fonti: test SARS-CoV-2 e risultati dei test positivi, ricoveri ospedalieri correlati a COVID-19, ricoveri in unità di terapia intensiva (ICU) e decesso. L’etnia è quella registrata nel record sanitario, raggruppata in cinque categorie: bianco, asiatico meridionale, nero, altro e misto e 16 sottocategorie. Alcune popolazioni di etniche minoritarie presentano un rischio molto alto di risultare positive a SARS-CoV-2 e di esiti avversi per COVID-19 rispetto alla popolazione bianca, anche dopo aver tenuto conto delle differenze nelle caratteristiche sociodemografiche, cliniche e familiari. È probabile che le cause siano multifattoriali e delineare i meccanismi esatti è cruciale. Affrontare le disuguaglianze etniche richiederà un’azione su molti fronti, compresa la riduzione delle disuguaglianze strutturali, la risoluzione degli ostacoli per un’assistenza equa e il miglioramento della diffusione dei test e della vaccinazione.