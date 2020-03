L’emergenza Coronavirus – 14 Marzo 2020

Partite iva e precari, il lavoro al tempo del coronavirus

Internazionale ha raccolto alcune testimonianze circa l’incertezza economica diffusasi tra alcune categorie di lavoratori in conseguenza dell’entrata in vigore, il 12 marzo scorso, del nuovo decreto per contrastare la diffusione del covid-19. “Fino alla scorsa settimana i danni economici provocati dall’emergenza coronavirus interessavano qualche centinaio di migliaio di lavoratori, soprattutto al nord, ma con il nuovo decreto entrato in vigore il 12 marzo i lavoratori interessati dalle conseguenze economiche dell’emergenza saranno milioni”, spiega Andrea Borghesi, segretario generale della Nidil-Cgil, che rappresenta e tutela i lavoratori atipici. Le categorie di lavoratori che sono e saranno più coinvolte dalla situazione di chiusura di tutte le attività sono proprio quelle con tipologie contrattuali atipiche: i precari, le partite iva, in particolare nel settore dello spettacolo, del turismo e dello sport, centrali nell’economia italiana. Persone che da un giorno all’altro hanno perso ogni reddito, spesso senza che sia previsto nessun ammortizzatore. La crisi del nuovo coronavirus sta facendo emergere ancora di più le fragilità e le contraddizioni del mercato del lavoro in Italia.

Perché le mascherine scarseggiano

Un articolo de La Provincia di Sondrio riferisce la storia di una azienda locale specializzata nella distribuzione di prodotti medicali monouso che aveva ordinato 830mila mascherine dalla Cina, al fine di distribuirle alla protezione civile ed a vari ospedali italiani. La merce era tuttavia stata bloccata mentre era in transito in Germania, dal momento che il governo tedesco dal 4 marzo ha vietato l’esportazione di ogni materiale sanitario di protezione per il coronavirus. La questione si sarebbe poi sbloccata a seguito di pressioni da parte italiana, ma nel frattempo il lotto di mascherine sembra non trovarsi più. Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate sospendono gli accertamenti fiscali

Dopo la Guardia di finanza anche l’Agenzia delle entrate blocca la sua attività di accertamenti e controlli. Con una nota di ieri (12/03/2020) fanno sapere dall’Agenzia che: «Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative)». Lo stop è stato poi meglio articolato in una nota interna che Ernesto Maria Ruffini ha inviato agli uffici per organizzarli durante l’emergenza per le misure di contenimento del Corona Virus.

Perché il distanziamento sociale funziona.

Un articolo di Quartz illustra le differenti misure utilizzate in passato per contrastare le epidemie e i differenti effetti che queste misure hanno ottenuto in particolare per contrastare l’epidemia di influenza spagnola di un secolo fa.

