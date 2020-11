L’emergenza coronavirus – 2 Novembre -5 Novembre 2020

di Perodatrent

Il CDC pubblica sul suo bollettino settimanale MMWR i risultati di uno studio in cui vengono esaminati i possibili modi di esposizione al virus della Covid-19.

I risultati sono che i posti in cui è più facile il contagio sono ristoranti e bar.

No significant differences were observed in the bivariate analysis between case-patients and control-participants in shopping; gatherings with ≤10 persons in a home; going to an office setting; going to a salon; gatherings with >10 persons in a home; going to a gym; using public transportation; going to a bar/coffee shop; or attending church/religious gathering.