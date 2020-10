L’emergenza coronavirus – 22 Ottobre-25 Ottobre 2020

Sul sito della protezione civile si può vedere una mappa della situazione in Italia (qui c’è la versione per dispositivi mobili). Su VirusConV si possono trovare i dati per la situazione mondiale. Il sito del Sole 24 ore fornisce dati e mappe aggiornate e qui potete trovare infografiche aggiornate sulla base dei dati del Ministero della Salute

di Perodatrent

Il Guardian pubblica un articolo in cui il direttore di una agenzia informativa governativa vietnamita spiega la strategia che ha fatto del Vietnam una delle storie di successo della lotta contro la Covid-19.

Citando come esempio quello che è accaduto negli uffici in cui lavora, dice che

During the first phase, the government managed to cut off all the virus transmission routes promptly and comprehensively. Every infected person was hospitalised. People in contact with them were traced to the fourth layer and isolated. Their homes and neighbourhoods were put under local lockdown and sanitised by the army. The country has effectively been acting as if this were biological warfare.

Spiega poi quali sono stati, secondo lui, i due principi chiave che hanno guidato le azioni governative.

The central reason is perhaps the way the government has depoliticised the pandemic, treating it purely as a health crisis, allowing for effective governance…

The second reason is Vietnam knows China well – it learned from the Sars outbreak in 2003 that the Chinese authorities might downplay it