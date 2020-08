L’emergenza coronavirus – 24 Agosto – 30 Agosto 2020

Un articolo del NYT riassume le conclusioni cui sono giunti i servizi informativi americani riguardo al ruolo delle autorità cinesi nella gestione dell’epidemia al suo inizio. L’idea generale è che la copertura di informazioni importanti sia avvenuta principalmente a livello locale, per paura della reazione delle autorità superiori. Un sistema autoritario, ricorda l’articolo, è strutturalmente opaco perché incentiva i funzionari di rango inferiore a non esporsi con le autorità superiori.

Nondimeno, queste ultime sono state poco trasparenti con l’OMS.

“It makes a huge difference if it was Wuhan or Beijing,” said Michael Pillsbury, a China scholar at the Hudson Institute who informally advises Mr. Trump.

If Mr. Xi was not the main person at fault, he said, then that meant that top Chinese officials had not engaged in total deceit on the coronavirus, and American officials had some basis for still trying to engage in good-faith negotiations with Beijing on issues of mutual interest.