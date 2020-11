L’emergenza coronavirus – 30 Novembre – 2 Dicembre 2020

di Perodatrent

NPR riporta che negli USA sono iniziate le valutazioni dei datori di lavoro sulla opportunità di rendere obbligatorio il vaccino per la Covid-19 per i propri dipendenti.

Già adesso i datori di lavoro possono imporre il vaccino per l’influenza ai propri dipendenti, che però possono chiedere l’esenzione per motivi medici o religiosi, e si opina che le esenzioni che saranno chieste per il vaccino per la Covid-19 saranno numerose.

il presidente della Society for Human Resource Management prevede che saranno numerosi i datori di lavoro a chiedere l’obbligo, ma vorranno avere garanzie legali:

Employers have an obligation to get rid of known hazards in the workplace, he says, and COVID-19 has proved to be a hazard unlike any other…

“The employer is truly in a no-win situation from a risk standpoint,” he says. Those who decide to mandate the vaccine will need protection against someone having an adverse reaction, even if the employee has signed a waiver upon receiving the shot, he says. Conversely, companies that decide against a mandate will need protection if someone does contract the virus in the workplace and sues.