L’emergenza coronavirus – 5 Maggio 2020

Covid – What happens next

di Braulio Lover



Nicky Case (un artista/programmatore) e Marcel Salathé (un epidemiologo) spiegano in un lungo post i modelli epidemiologici che spiegano la diffusione del Covid-19, e raffinano man mano i modelli e le simulazioni per predirre scenari futuri a medio e lungo termine.

A differenza di molti altri articoli divulgativi in questo caso, pur partendo dalle basi, si arriva a includere vari parametri nelle simulazioni, spiegando come l’utilizzo o meno di varie misure (test-trace-isolate, maschere, l’arrivo dell’estate, la disponibilità o meno di un vaccino, etc.) influiscano sul numero di contagi e persone in terapia intensiva.

La filiera alimentare alle prese con il coronavirus

di Giovanni

Costruire sistemi alimentari sostenibili e resilienti è quindi fondamentale soprattutto in comunità altamente urbanizzate. Secondo la Fao, le città oggi consumano più dell’80% del cibo prodotto a livello mondiale e nelle periferie delle grandi metropoli milioni di persone vivono in cosiddetti deserti alimentari, senza accesso a cibo fresco e di qualità. Pensiamo per esempio alle difficoltà di nutrire una megalopoli di più di 10 milioni di abitanti come Wuhan in una fase di totale lockdown e agli effetti che questo può avere sulla salute pubblica, l’alimentazione e anche sulle crisi umanitarie.

Intervista al prof. Alessandro Vespignani: “Contro il Coronavirus servono le 3 T”

Intervista all’epidemiologo italiano che opera negli Usa: “Per la Fase 2 bisogna ‘testare’, ‘tracciare’, e ‘trattare’. Da qui non si scappa. Noi epidemiologi siamo come quelli che fanno le previsioni del tempo, ma non abbiamo la foto di un un vortice da mostrare al mondo. Per fortuna, al contrario dei metereologi, dopo aver individuato l’uragano, possiamo attenuarne l’impatto”

Ecco il modello statistico che consentirebbe di mappare davvero l’epidemia

Un semplice sistema probabilistico potrebbe misurare l’effettiva entità del contagio meglio di app e tamponi a tappeto, considerando anche gli asintomatici. La proposta di cinque statistici, tra cui due ex presidenti Istat, è stata finora ignorata dal governo

Le regole poco rigide della FDA sui test sierologici aprono il mercato USA a venditori dubbi

di Perodatrent

Reuters pubblica un articolo che esamina come la FDA (Food and Drug Administration), sotto la pressione della richiesta di test sierologici per il coronavirus, abbia facilitato la commercializzazione in USA di test dai risultati poco affidabili, messi in commercio da mediatori poco scrupolosi.

Pounded by criticism for a delay in expanding diagnostic tests for coronavirus infection, the FDA has swung in the opposite direction in overseeing tests for coronavirus immunity. This take-all-comers approach, Reuters found, has provided an entree for questionable vendors and middlemen — including an electronics salesman hawking an unauthorized home test kit and a former physician convicted in a fraudulent gold-peddling scheme.

Ospedali e organizzazioni sanitarie si lamentano che, senza un processo di approvazione della FDA, o con fornitori senza precedenti di cui fidarsi, tocca a loro decidere quali sono i prodotti affidabili.

“All they want to talk about is price and quantity,” Wyatt of Premier said of testing companies whose claims strike her as dubious. Those pitches lack the usual scientific documentation and generally are not from established distributors, she added. The offers often are full of misspellings or appeals to emotion such as, “In order to help America,” she said.

La situazione è arrivata ad un punto tale di confusione, che è stata la Cina a dover mettere ordine:

After European countries criticized the quality of China’s coronavirus tests, China adopted a new policy on April 1 that holds up exports of tests until the products have a certificate from the country’s regulator, the National Medical Products Administration. Thus far, China has only certified about a dozen of the 90 China-made antibody tests on the FDA list of prospective sellers…

