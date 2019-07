L’Italia senza il mare è una potenza incompiuta

L’Italia è una portaerei al centro del Mediterraneo, una penisola a lungo al centro del mondo e della storia, proprio grazie al fatto di trovarsi nel cuore della civiltà occidentale, e che tuttora potrebbe sfruttare molto meglio la sua posizione geografica. Al contrario, però, l’Italia maledice di trovarsi sul mare, perché dal mare arrivano i migranti, il diverso che non siamo in grado di gestire e di accogliere. In tempi di spending review, di risorse scarse, occuparsi del Mediterraneo e giocare un ruolo da potenza regionale costa, e ciò che costa non va più di moda, perché è percepito come uno spreco. Per capire come mai Roma ha smesso di comportarsi come la principale nazione con interessi del Mediterraneo, nell’undicesimo episodio di Cavour, Francesco Maselli intervista Enzo Amendola, oggi responsabile esteri del Partito democratico e Sottosegretario agli Esteri tra il 2016 e il 2018, e Guido Crosetto, Sottosegretario alla Difesa tra il 2008 e il 2011 ed ex parlamentare.