L’Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di basket maschile dopo aver battuto in Gara-6 l’Aquila Trento per 96 a 71. Per la squadra di Milano è il 28esimo scudetto nella storia e il terzo negli ultimi cinque anni. Il

The post L’Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di basket maschile appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Sport