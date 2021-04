Giovedì 29 aprile Luigi Bergamin, ex membro del gruppo terroristico di estrema sinistra Proletari armati per il comunismo, si è costituito a Parigi, in Francia, dove era ricercato da mercoledì in seguito alla richiesta di estradizione avanzata dalle autorità italiane

Continua a leggere: Luigi Bergamin, ex membro dei Proletari armati per il comunismo, si è costituito a Parigi: era ricercato in seguito alla richiesta di estradizione da parte dell’Italia

Fonte: il Post Italia