L’ultima condanna per stregoneria in Gran Bretagna avvenne nel XX secolo

Il National Geographic con un articolo di Parissa Djangi ripercorre la storia di Helen Duncan, una donna scozzese che teneva sedute spiritiche. Questa attività e la conoscenza di eventi secretati durante la Seconda guerra mondiale insospettirono le autorità britanniche.

Helen Duncan, una medium scozzese, è stata l’ultima persona a essere incarcerata ai sensi della legge britannica sulla stregoneria del 1735. Durante le sue sedute spiritiche produceva dalla bocca e dal naso quello che veniva chiamato ectoplasma, una sostanza bianca e spettrale che sembrava materializzarsi e prendere la forma degli spiriti evocati. Nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, la Duncan fu arrestata per aver rivelato segreti di Stato. La sua inspiegabile conoscenza di eventi secretati durante la guerra spaventò le autorità britanniche. Fu processata e condannata a nove mesi di prigione. La sua incarcerazione portò alla fine della legge sulla stregoneria in Gran Bretagna.

Il 23 marzo 1944, nel pieno della Seconda guerra mondiale, la folla si accalcò presso l’Old Bailey di Londra, ricreando un’immagine che si era presentata spesso nel corso di due secoli. In quanto tribunale penale della città, in questa storica istituzione si svolgevano numerosi processi giudiziari di alto profilo, che spaziavano dal salace al sinistro. In quel giorno di inizio primavera, tuttavia, all’Old Bailey stava per avere luogo un processo diverso dagli altri: dopo secoli dall’ultima esecuzione capitale per stregoneria avvenuta in Gran Bretagna, una medium di nome Helen Duncan veniva accusata dello stesso reato e sarebbe presto divenuta l’ultima persona incarcerata in Gran Bretagna in base a una legge sulla stregoneria.