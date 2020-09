Martin Winterkorn, ex amministratore delegato di Volkswagen, sarà processato per frode ed evasione fiscale in merito allo scandalo “Dieselgate”

Martin Winterkorn, ex amministratore delegato della società automobilistica tedesca Volkswagen, sarà processato da un tribunale tedesco per truffa ed evasione fiscale in merito al cosiddetto “Dieselgate”, lo scandalo dei motori diesel modificati per farli risultare meno inquinanti di quanto in realtà fossero.

Fonte: il Post Mondo