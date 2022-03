Il 7 marzo, nella prima udienza del secondo processo d’appello per la strage di Viareggio del 2009, in cui morirono 33 persone, l’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti ha annunciato che non rinuncerà alla prescrizione per il reato

Continua a leggere: Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, non rinuncerà alla prescrizione per il reato di omicidio colposo nel secondo processo d’appello per la strage di Viareggio

Fonte: il Post Italia