Il Giro d’Italia 2024: la settimana finale

Ecco la rassegna delle tappe per l’ultima settimana di Giro.

Quasi tutto sembra già deciso per la vittoria finale e per le varie maglie, ma per gli appassionati ogni singola tappa continua a proporre motivi di interesse. L’incognita resta il meteo, che finora è stato clemente lungo il tracciato, ma che potrebbe dare qualche frustata settimana prossima. L’allarme virus in gruppo sembra essere rientrato, dopo i ritiri dei giorni scorsi.

martedì 21: tappa 16, da Livigno (SO) a S. Cristina Val Gardena (BZ), 206 km. Troppa neve per scalare lo Stelvio, si ripiega sul Giogo di S. Maria (Umbrail pass) e sulla val Mustair per rientrare in Alto Adige, poi 120 km in discesa e pianura fino ai 30 km finali con salita in val Gardena e arrivo sul monte Pana, con gli ultimi 3 km sopra al 10.

mercoledì 22: tappa 17, da Selva di Val Gardena (BZ) al Passo Brocon (TN), 159 km. Il “tappone” dolomitico, con il Sella e il Rolle prima di una doppia ascesa da due diversi versanti sull’inedito passo Brocon.

giovedì 23: tappa 18, da Fiera di Primiero (TN) a Padova (PD), 178 km. Dolce discesa dai monti alla pianura, con prevedibile volata finale.

venerdì 24: tappa 19, da Mortegliano a Sappada (UD), 157 km. Siamo alla resa dei conti: ultime occasioni per vincere una tappa da lontano, risalire di qualche posizione in classifica, salutare i parenti, farsi vedere per un contratto nel 2025.

sabato 25: tappa 20, da Alpago (BN) a Bassano del Grappa (VI), 184 km. Come la tappa precedente, con la ripida ascesa al monte Grappa (18 km all’8%) da ripetere due volte e la discesa finale a Bassano.

domenica 26: tappa 21, dall’EUR a Roma centro, 125 km. Passerella finale nella città eterna e anche i velocisti rimasti avranno la loro ultima occasione.

