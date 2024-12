C00cina: MenOO delle feste

Il Natale è celebrato in molti modi diversi in tutto il mondo, e questo include una vasta gamma di tradizioni culinarie. Ecco un assaggio delle diverse tradizioni di menu delle feste natalizie in vari paesi.

In Italia, il Natale è una celebrazione anche gastronomica. La vigilia di Natale (La Vigilia) è spesso caratterizzata da un cenone a base di pesce, come il baccalà, il capitone (anguilla), e frutti di mare vari. Il pranzo di Natale invece include piatti di carne come l’agnello arrosto o il cappone ripieno, accompagnati da primi come i tortellini in brodo o le lasagne. Per dolce, non possono mancare il panettone, il pandoro e il torrone. In Francia, il tradizionale pranzo natalizio è chiamato Réveillon. Questo include piatti ricchi come foie gras, ostriche, tacchino ripieno, e vari formaggi. Per dessert, il Bûche de Noël (tronchetto di Natale) è un dolce tipico a base di pan di Spagna arrotolato e crema al burro. I tedeschi amano il Weihnachtsessen, con piatti come l’oca arrosto (Weihnachtsgans), accompagnata da cavolo rosso, patate e gnocchi. Anche i dolci natalizi sono importanti, come i biscotti speziati (Lebkuchen) e il Christstollen, un dolce simile a un panettone con frutta secca e marzapane. Nel Regno Unito, il pranzo di Natale è un evento significativo. Il tacchino arrosto è il piatto principale, spesso accompagnato da stuffing, salsicce in bacon (pigs in blankets), patate arrosto, e salse varie. Per dessert, il Christmas pudding, un dolce al vapore ricco di frutta secca, è tradizionale. In Spagna, il Natale è celebrato con una varietà di piatti regionali. Un comune piatto natalizio è il pavo trufado (tacchino al tartufo) o il cordero (agnello). Anche i dolci natalizi sono importanti, come il turrón (nougat), i polvorones (biscotti friabili) e il Roscón de Reyes, una torta mangiata il giorno dell’Epifania. Negli Stati Uniti, le tradizioni natalizie variano molto, ma il tacchino arrosto o il prosciutto glassato sono comuni. I contorni includono purè di patate, stuffing, e salse. Per dessert, la pumpkin pie (torta di zucca) e i biscotti di Natale sono molto popolari.

E in mukkolandia cosa si prepara per i pranzi delle feste?