moovies maggio 2023

Questo mese parliamo di film de paura (cit)! Studi clinici (davvero) dimostrano che quando vediamo un film o una serie horror sullo schermo ci comportiamo esattamente come se fossimo di fronte a minacce reali. Che ci crediate o no, la misurazione del battito cardiaco è stata usata per compilare questa lista di film che letteralmente fanno paura.

Ma di cosa abbiamo paura? Il genere horror è sempre stato usato per raccontare l’attualità e le paure della società contemporanea: ecco un articolo che ripercorre la storia della società americana attraverso i capolavori del genere, da Nosferatu a Freaks, a L’esperimento del dottor K, a la notte dei morti viventi a Non aprite quella porta. Qui e qui anche due panoramiche un po’ più internazionali anche se brevi della storia del genere, con anche alcuni spezzoni. Nell’ultimo articolo si fa anche un breve cenno alle serie tv, con X-files e American Horror Story.

Voi sapete come poi il cinema horror come forse nessun altro ha saputo creare saghe, dove magari le ultime puntate non sono a livello delle prime: in questo sito trovate descritte alcune delle più famose (qui Venerdì 13 come esempio), perchè il cinema è fatto anche da tutti quei film di serie B che adesso riempiono i cataloghi, una volta le videoteche o i palinsesti delle tv. In fondo, il cinema ci fa affezionare anche ai mostri tipo Freddy o Jason.