moovies-novembre 2024

Questo mese, per la serie ci facciamo anche gli affari delle altre arti, lo spunto per discutere è la fotografia sul set. COme dice il Post in questo vecchio articolo, ispirato a questo di Letterboxd in fondo i film bisogna anche fotografarli, per vari motivi:

La fotografia di scena nasce come supporto alle produzioni cinematografiche, con finalità promozionali o documentali. Fin dalle origini della filiera industriale del cinema, il set è oggetto dell’azione del fotografo di scena, la cui opera viene impiegata per la realizzazione di apparati iconografici paratestuali (locandina, manifesto, fotobusta, poster), insieme ad altre forme artistiche come l’illustrazione. Esaurita la funzione promozionale nell’arco di vita del film e della sua distribuzione, la fotografia di scena continua però ad avere una funzione documentale, trattenendo informazioni rilevanti sulle pratiche realizzative del cinema a livello estetico, tecnologico e organizzativo, in quanto riproduce molto spesso anche il backstage di un set. La fotografia di scena consente inoltre di ricostruire altri fenomeni come il divismo e l’autorialismo.

Wikipedia dà anche consigli tecnici e un fotografo di scena vi spiega cosa vuol dire essere impegnati sul set ma stare anche un po’ in disparte. Se invece siete interessati a un po’ di gallerie o anche a comprarle, perchè no, ecco qui: quelle di arancia meccanica, quelle da set famosi, quelle di hitchcock e quelle che vi svelano i trucchi di scena (le mie preferite)