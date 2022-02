Muccard 2022: le votazioni

Cara Mandria,

Si aprono in questo momento ufficialmente le votazioni per scegliere democraticamente la grafica per l’anno presente!

Le grafiche su cui scatenarvi sono quattro, due delle quali declinate in due versioni. Per non disperdere il voto si è deciso di fare scegliere una sola grafica e, in caso di vittoria, riaprire le danze per scegliere fra le due proposte.

Le tessere vengono presentate qui sotto in rigoroso ordine di nome del file:

1984



Alla lunga, frequentando il sito, “quelli di uki” diventano i tizi a cui immagini di raccontare le cose assurde / belle / orrende che capitano durante la giornata e di cui immagini i commenti alle cose del mondo e della vita, quindi in un certo senso uki ti osserva sempre e alla fine un po’ finisci anche per appartenergli (di nuovo alla faccia della libertà!) XD Graficamente la cosa si ispira ai poster di 1984, gli occhioni del logo secondo me sono perfetti in questo senso

Goat

Una capra è quasi una mucca. Una panchina è quasi una panca. Ma… la libertà non è star sopra a una panca, non è neanche il volo di un mattone. La libertà non è disagio libero, libertà è rimuginazione

Icaro

Libertà è anche trascendere i limiti e librarsi sopra i labirinti che quotidianamente ci intrappolano. In letteratura quel volo lì non finisce bene, ma chissà. L’azzurro che illumina le ombre è il bel mare di Creta.

Muybridge

Questa scelta deriva dall’esistenza di più opere alle quali mi sono ispirato: The Horse in Motion e A bull walking. Le immagini originali, in seguito da me modificate, sono libere da copyright poiché realizzate da Eadweard Muybridge nel 1880.

Domenica a mezzanotte potete fare una pira (virtuale, è tutto finto) delle vecchie tessere perchè si chiuderanno le votazioni e infiniti allori ed onori verranno tributati all’artista del ’22 (anche allori ed onori sono virtuali, e comunque finchè non ci cercate soldi va tutto bene).

Per votare andate qui.

Ah dimenticavo, con la chiusura del contest si chiude anche la Coppa Volpi, per il momento saldamente nelle mani di Viola!