Neil Gaiman vuole (ri)portare Gormenghast in TV

A cura di Kaspa

Contemporaneo (ma meno longevo) di Tolkien, Mervyn Peake ci ha lasciato una trilogia di opere in Italia poco note ma non per questo meno meritevoli: Tito di Gormenghast [Titus Groan] (1946), Gormenghast (1950) e Via da Gormenghast [Titus Alone] (1959).

I primi due romanzi erano già stati adattati dalla BBC nel 2000 con Christopher Lee e Jonathan Rhys Meyers come protagonisti, e ora Neil Gaiman ci vuole riprovare con l’appoggio degli Amazon Studios (che già stanno adattando il suo Buona Apocalisse a tutti).

La saga si compone in realtà anche di un racconto breve, Boy in Darkness, e di un quarto romanzo postumo fatto pubblicare dalla moglie di Peake, Titus Awakes, che porta la storia a un finale aperto.



Immagine: Doug Orleans