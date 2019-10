Non è un paese per giovani.

Un articolo di YouTrend illustra i dati sulla preoccupante demografia italiana:

La popolazione residente in Italia è diminuita di 124.427 unità nel 2018 (-0,2%), raggiungendo quota 60.359.546: un declino che ha prodotto dal 2015 ad oggi 400mila residenti in meno. È come se in un solo quadriennio avessimo perso una città come Bologna in termini di popolazione.

Questi numeri indicano che per la prima volta negli ultimi 90 anni siamo entrati in una fase di declino demografico. I dati dell’Istat tratteggiano dunque uno scenario poco incoraggiante. La combinazione di bassa natalità (7,3 per mille) e alta speranza di vita (82,7 anni) ha determinato un generale invecchiamento della piramide demografica della popolazione italiana, e da esso è facile trarre previsioni non rosee sulla sostenibilità del sistema previdenziale, sulla produttività e – più in generale – sulle prospettive di crescita del Paese.