Un nuovo biochip per individuare rapidamente i microbi nel corpo [EN]

Science Mag riporta che Nature riportano che i ricercatori di InSilixa hanno comunicato di aver costruito un nuovo biochip in grado di completare scansioni microbiche in meno di 2 ore senza bisogno di coltura, per identificare rapidamente i patogeni in un campione clinico e determinare la presenza di mutazioni che conferiscono resistenza ai farmaci. L’obbiettivo è ridurre l’emergere di agenti patogeni resistenti ai farmaci antimicrobici.

