Orche mangiano squalo bianco, un raro comportamento svelato

A cura di @Anna.

A quanto pare, le orche cacciano gli squali non per divorarli per intero, ma per nutrirsi di una loro parte molto ricercata e consistente: il fegato. Come fosse un prelibato dessert alla fine di un pasto, le orche riescono ad estrarlo dal ventre dello squalo letteralmente succhiandolo. Dopo aver individuato l’esemplare oggetto delle loro attenzioni, lo circondano e ne impediscono la fuga, cercando di rovesciarlo col dorso in basso, in modo da indurlo ad uno stato precario, noto come “immobilità tonica”. A quel punto, le orche mordono la preda tra le pinne pettorali, aprendosi un varco all’interno con precisione chirurgica.