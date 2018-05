Perche gli animali non hanno le ruote? [EN]

A cura di @GiMa.

Sembra una domanda assurda, ma non lo e’: se pensiamo ai radar magnetici degli uccelli, ai sonar dei delfini e alle strutture architettoniche delle formiche, come puo essere che la natura in milioni di anni di evoluzione non abbia mai sviluppato questo mezzo di movimento, considerato che la natura ha creato parti del corpo infinitamente piu sviluppati e complessi, come l occhio.

Prova a dare una risposta su livescience.com Natalie Worchover.

Immagine: