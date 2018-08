Plusvalenze, cosa bisogna sapere per capire davvero il calciomercato

A cura di @Carlj2000.

Un articolo di Agi si occupa della questione delle plusvalenze.

Come spiega l’articolo, le plusvalenze/minusvalenze sono tecnicamente componenti straordinari di reddito che si manifestano in relazione alla cessione di un’immobilizzazione. In caso di vendita ad un valore superiore al valore contabile (valore iscritto in bilancio rettificato dall’ammortamento), il venditore realizzerebbe una plusvalenza mentre, in caso contrario, di vendita ad un valore inferiore a quello contabile, una minusvalenza.