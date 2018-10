Quando è il momento di dire basta: Fahrenheit 11/9

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Su Internazionale, le riflessioni di Ida Dominijanni su Fahrenheit 11/9, l’ultimo lavoro del regista statunitense Michael Moore.

“Credevamo che ci avrebbe salvati la costituzione, ma non è stato così. Le elezioni, ma non è stato così. La Corte suprema, ma non è stato così. Se e quando, forse in un futuro assai prossimo, la democrazia americana avrà finito di distruggersi, allora ci volteremo indietro chiedendoci in quale punto avremmo dovuto dire basta, e non l’abbiamo fatto”. Fahrenheit 11/9, il racconto epico-etico di Michael Moore sulla resistibile ascesa di Donald Trump, si chiude con questo monito che ci inchioda tutti e ciascuno, uno per uno e una per una, alle nostre responsabilità.