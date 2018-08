Quanto è cambiato il numero dei dipendenti FIAT sotto Marchionne?

Su suggerimento di @bullone23.

Pagella Politica ha controllato alcune delle cifre circolate nelle ultime settimane sul numero di dipendenti Fiat in Italia durante l’amministrazione di Sergio Marchionne.

Una cifra, in particolare, ha attirato la nostra attenzione. In molti commenti abbiamo letto che il numero dei dipendenti FIAT in Italia è calato drasticamente durante il mandato di Marchionne. Le cifre più citate sono circa 120 mila al momento del suo arrivo nel 2004 – in altri casi si cita il 2000 come data di partenza – e appena 30 mila oggi. […]

Pagella Politica smentisce questo dato, rilevando come il gruppo FCA di cui Fiat fa parte impieghi circa 60000 persone e che la riduzione del personale Fiat in Italia è avvenuta per la gran parte prima dell’arrivo di Sergio Marchionne alla guida della società.

Bisogna poi tener presente che alcune attività industriali che facevano parte del gruppo Fiat nel 2000 sono state scorporate negli anni successivi – parte di una strategia messa in atto dallo stesso Marchionne – e quindi i loro dipendenti si sono sottratti al totale del gruppo, anche se diverse loro attività sono rimaste nel nostro Paese, come è evidente ad esempio nel caso di Ferrari.