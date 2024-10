Ricognizione in Umbria e Marche a 8 anni dal terremoto

Su Il Giornale dell’Arte, Gianluca Delogu della Soprintendenza Umbra e Pierluigi Moriconi della Soprintendenza di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, riassumono le opere e i monumenti recuperati dopo il terremoto del 2016 e gli interventi in corso.

Molte opere d’arte danneggiate sono state restaurate e restituite alle comunità locali, come la scultura rinascimentale della Madonna bianca e “L’incoronazione della Vergine” di Jacopo Siculo. Diversi edifici storici, come la Chiesa di Sant’Antonio abate e l’Abbazia di Sant’Eutizio, sono in fase di restauro o ricostruzione, con progetti complessi che richiedono anni di lavoro.

Nel corso di questi anni sono state organizzate mostre per esporre le opere restaurate, come “Rinascimento marchigiano” e sono in corso progetti per riaprire musei danneggiati, come il Museo diocesano di Camerino.

Il processo di restauro è stato lungo e complesso, ma l’articolo racconta che questi lavori hanno portato grande emozione e gratitudine nelle comunità locali.

«Stiamo restaurando molto, possiamo “riveder le stelle”, conclude Moriconi. È importante vedere quanto si emozionano le persone quando riconsegniamo le opere alla comunità, qualcuno piange di felicità. Anche a fronte di critiche fuori luogo non ci siamo mai spezzati». Tutto sarebbe più facile se una Soprintendenza così vasta, in un territorio montuoso, avesse un numero adeguato di funzionari.

Per approfondire il sito del Governo sul sima del 2016, mentre il sito Ingenio riferisce più in generale del Rapporto sulla Ricostruzione

…della vasta area di territorio interessata da quattro eventi sismici devastanti che hanno colpito il Centro Italia tra il 2016-2017. 8mila chilometri quadrati di territorio interessato, 138 comuni, 4 regioni: Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio. Nel cratere vivono circa 600mila e 320mila sono stati gli edifici lesionati.

Ne parla anche SkyTG24.

Da Wikipedia la sequenza sismica dei tragici avvenimenti del 2016-2017 in Centro Italia.