L’ex presidente della Lombardia Roberto Maroni è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice a Eupolis, una società controllata dalla regione che si occupa di formazione. La condanna, in primo grado, è stata decisa

The post Roberto Maroni, ex presidente della Lombardia, è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Italia