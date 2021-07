SAIPEM lancia SUISO, piattaforma tecnologica per produrre idrogeno verde.

Saipem informa con un comunicato che ha progettato una piattaforma tecnologica per produrre idrogeno verde con un processo di elettrolisi dell’acqua marina, utilizzando impianti estrattivi off-shore di petrolio e gas giunti alla fine del loro ciclo di vita economico.

Francesco Caio, CEO of Saipem, commented: “The SUISO brand is an example of Saipem’s ability to find innovative and sustainable solutions to lead its clients in the energy transition. The solution is adaptable to the changing characteristics of the marine sites and to the different production needs. The know-how gained in the design and execution of infrastructures and technologically advanced plants allows Saipem to cover the green hydrogen production value chain and to be a strategic partner in the path towards a net zero economy”.