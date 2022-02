Scampia tra Miss Italia e Gomorra

Raccontando del recente conferimento della corona di Miss Italia a Zeudi Di Palma, ventenne impegnata nel sociale e originaria di Scampia, Raffaella Ferré in un articolo su Valigia Bluripercorre la storia complessa del difficile e tristemente famoso quartiere partenopeo delle Vele.

Eletta in ritardo causa pandemia, Miss Italia 2021 è Zeudi Di Palma, ventenne napoletana che studia sociologia, ha esperienza come modella ed è impegnata nel sociale con l’associazione creata dalla madre Maria Rosaria, operaia e consigliera dell’ottava municipalità cittadina. A fare notizia e discussione è stato proprio il quartiere in cui Zeudi vive: Scampia, periferia nord nota ai più per le Vele, gigantesche costruzioni che hanno fatto da set e da sfondo per vari film e serie tv, tra cui Gomorra.

Zeudi Gomorra non l’ha vista se non di sfuggita e non le interessa farlo. A domanda diretta del Corriere della Sera risponde che la serie Sky, ispirata all’omonimo best seller di Roberto Saviano, dà un’immagine del quartiere che non riconosce. Scampia, dice, è sì una realtà degradata in cui lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutare i giovani, tuttavia questo «vale per tutte le realtà più complicate». Ma qual è la realtà complicata di Scampia? Davvero Gomorra, tra le varie sovrabbondanze tipiche delle narrazioni cinematografiche e televisive, non ne racconta una parte anche minima? Per una risposta completa, occorre andare indietro nel tempo fino agli anni Cinquanta, quando Scampia non esisteva se non come spianata agricola.