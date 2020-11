In America centrale, in particolare in Guatemala e in Honduras, si pensa che circa 150 persone siano morte per le conseguenze della tempesta tropicale Eta, in corso da alcuni giorni. La tempesta è arrivata in Nicaragua il 5 novembre, è

Continua a leggere: Si pensa che circa 150 persone siano morte in America centrale per la tempesta tropicale Eta

Fonte: il Post Mondo