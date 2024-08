Sleeping beauty: Reawakening Fashion

The Met presenta la mostra Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, aperta fino al 2 settembre 2024,

Quando un capo di abbigliamento entra a far parte della collezione del Costume Institute, il suo status cambia per sempre. Quella che una volta era una parte vitale della vita di una persona è ora un'”opera d’arte” immobile che non può più essere indossata o sentita, toccata o annusata. Questa mostra rianima questi oggetti, aiutandoci a viverli così come sono stati originariamente concepiti: con vivacità, dinamismo e vita.

La mostra presenta circa 220 capi e accessori che coprono un arco di quattro secoli, tutti visivamente collegati attraverso i temi della natura, che funge anche da metafora della caducità della moda. I visitatori saranno invitati ad annusare le storie aromatiche dei cappelli con motivi floreali; toccare le pareti delle gallerie che verranno sbalzate con i ricami di capi selezionati; e di sperimentare, attraverso la tecnica dell’illusione nota come fantasma di Pepper, come la “gonna zoppicante” limitasse il passo delle donne all’inizio del XX secolo. A punteggiare le gallerie ci sarà una serie di “bellezze addormentate”, capi che non possono più essere indossati su manichini a causa della loro estrema fragilità.