In un articolo pubblicato su Jacobin Italia, Rosa Fioravante ci parla di Sul mio corpo, l’autobiografia della modella e attrice statunitense Emily Ratajkowski.

In coda per uno dei primi provini della sua carriera, la madre di Emily le ha detto di muovere i capelli. «’Quel ragazzo ti ha guardata quando ti sei alzata e hai scosso la testa’. Commentò mia madre. ‘E ha continuato a guardarti finché sei sparita’. Che cosa avrà visto? Mi chiesi io». Emily racconta che la risposta a quella domanda ha smesso di cercarla ben presto. Spogliarsi e assumere pose provocanti le assicurava di non fare la fine delle sue coetanee: soffocate dai debiti studenteschi, schiacciate dalla precarietà e costrette spesso a riparare a casa dei genitori nell’impossibilità di costruirsi una vita autonoma. «Imbronciare le labbra su comando di un fotografo maschio di mezza età» le sembrava uno sforzo ragionevole da fare per l’indipendenza e l’autonomia.

La schiettezza del racconto di Emily è uno schiaffo morale metaforico a tutto il femminismo liberal che ha fatto del centro del proprio discorso l’idea del «credi in te stessa» e «valorizzati»: le condizioni di partenza fanno spesso la differenza nel «quanto» è lecito farlo. Emily ha scelto di capitalizzare la propria sessualità non perché credesse, come pure afferma, nella libera espressione di quel tratto, ma biecamente per soldi, così biecamente che per diverso tempo non le interessava neppure la fama, che le avevano detto non sarebbe mai potuta arrivare perché non rispettava le misure considerate adatte a far altro che pubblicità commerciali.