Telomeri spaziali in Canadair

Andrea e Silvia Kuna ci parlano in questa puntata di Quasar, per rispondere alla domanda di un ascoltatore: l’argomento è vasto come i confini dell’universo, ma speriamo di aver aggiunto qualche mattone alla sua comprensione.Valeria e Ilaria, solleticate dalla domanda di un ascoltatore, si abbandonano alla bio-nerditudine e vi parlano di perdita di DNA, telomeri, invecchiamento e spermatozoi, di telomerasi e polimerasi, insomma di come le cellule replicano il proprio DNA e dei metodi che la natura ha escogitato perché l’informazione genetica non vada persa ad ogni replicazione.Torniamo in studio per parlare di misure antiincendio e in particolare, visto il rogo di Parigi, di mezzi aerei antiincendio e del perché non era il caso di usarli in città.Chiudiamo la puntata con i risultati delle osservazioni sui fratelli Kelly, gemelli omozigoti di cui uno ha vissuto per un anno sulla stazione spaziale… i telomeri ritornano con un comportamento del tutto inatteso.