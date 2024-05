Il Victorian and Albert Museum (V&A) ha presentato, come parte della mostra Renaissance Watercolours, l’album botanico di Jacques Le Moyne de Morgues, un artista francese che partecipò nel 1564 alla spedizione del navigatore Jean Ribault nel Nuovo Mondo.

La spedizione dell’ufficiale di marina e navigatore Jean Ribault fondò l’avamposto Charlesfort sull’isola di Parris, nell’attuale Carolina del Sud: le rappresentazioni eseguite da Jacques Le Moyne de Morgues per illustrare la vita e la cultura dei nativi americani, della vita coloniale e delle piante sono di straordinaria importanza storica.

L’album è un tesoro che contiene 59 acquerelli botanici su carta, attribuiti a Le Moyne, uno dei primi artisti europei che visitò le Americhe essendo impiegato come cartografo e artista ufficiale della spedizione francese in Florida.

Le Moyne morì nel 1587 senza aver pubblicato nulla, ma le sue illustrazioni (trasformate in incisioni) e il suo resoconto scritto della spedizione furono utilizzati in una pubblicazione di Theodor de Bry nel 1591, Brevis narratio eorum quae in florida americae provincia Gallis acciderunt.

Pochi dei disegni originali di Le Moyne sono sopravvissuti fino ai nostri giorni: quello che è arrivato fino a noi riguarda soprattutto disegni botanici di fiori e frutti dell’Europa Occidentale che sono conservati al V&A Museum. In particolare questa serie di originali è probabilmente stata dipinta in Francia intorno al 1575.

Il quaderno del V&A può essere confrontato con un altro album, dipinto intorno al 1585 in Inghilterra, ora conservato nel British Museum. Essendo protestante, Le Moyne lasciò infatti il continente e si stabilì a Londra nel 1581, fuggendo le persecuzioni delle guerre di religione francesi.

Solo nel 1922, questi cinquantanove squisiti acquerelli furono riconosciuti come opera di Le Moyne, con la sua firma «demorogues» presente all’interno della copertina anteriore e sul foglio 1.

Per esplorare l’album completo, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito del V&A: Album botanico di Jacques Le Moyne de Morgues.

Il British Museum a sua volta presenta il lavoro di questo artista di cui possiede una collezione di illustrazioni:

French by birth but British by adoption, Le Moyne (about 1553–88) created remarkable watercolours of plants, flowers, fruit and vegetables which captivate the eye with their extraordinary naturalism and the striking simplicity of their presentation.

The British Museum has 50 botanical drawings by Le Moyne, which were originally part of an album created around 1585 for Lady Mary. This display presented a selection of the watercolours, along with the sonnet dedicated to Lady Mary which opened the album. Isolated against blank backgrounds, they are not idealised or generic representations of plants, flowers and insects, but images that have the individuality of portraits. Complete with blemishes and imperfections, these almost tactile images were intended to be admired not only for their scientific accuracy but also for their aesthetic beauty.