The Forgotten First Lady of Flight [EN]

Sul Blog MessyNessyChic la storia poco conosciuta di Harriet Quimby, donna pilota americana che fu la prima persona ad attraversare il canale della Manica di notte.

C’è una donna che grazie al suo spirito intrepido e alla sua ambizione ha aperto la strada al volo femminile, vent’anni prima della famosa Amelia Earhart (qui un pezzo del National Geografic che traccia il profilo della nota aviatrice). Si tratta di Harriet Quimby, che dimostrò che le cabine di pilotaggio non erano solo per uomini e nel 1911 divenne la prima donna pilota americana autorizzata. Harriet fu anche la prima persona ad attraversare la Manica di notte.

All accomplished in style might we add, in a fiercely fashionable purple satin jumpsuit. Harriet spread her wings and enjoyed success in other male-dominated arenas outside of aviation too, albeit with a little turbulence along the way.

Giornalista, critico teatrale e fotoreporter, la Quinby era molto attratta dalle nuove tecnologie ed è stata una delle prime persone in ambito giornalistico ad utilizzare la macchina da scrivere per il suo lavoro.

In New York, life was a whirlwind of social events and travel. While Harriet’s peers were financially dependent on husbands or relegated to the home, Harriet supported herself with her own apartment and was often seen smoking and zipping around town in her flamboyant yellow car.

La sua attività di reporter la portò a seguire un torneo internazionale di aviazione nel 1910, dove incontrò Matilde Moisant, la cui famiglia possedeva una scuola di aviazione a Long Island. Appena quattro mesi e trentatré lezioni dopo, nel 1911, Harriet divenne la prima donna a ricevere una licenza di pilota in America. Matilde presto seguì e divenne la seconda. La Quimby aveva iniziato a prendere lezioni pensando che questo potesse esserle utile per il suo lavoro di giornalista.

Harriet used her newspaper column to encourage other women to take up this daredevil profession, describing it as a ‘fruitful occupation’. She said, ‘male flyers have given the impression that aeroplaning is very perilous work, something an ordinary mortal should not dream of attempting. But when I saw how easy [they] handle their machines, I said I could fly. Flying is a fine, dignified sport for women, healthy and stimulating for the mind, and there is no reason to be afraid so long as one is careful.’ If flying wasn’t for you, she also advocated for women to learn to drive and fix cars.