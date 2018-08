A cura di @Ippolito stefanoforo (modificato).

Geby Hinsliff si chiede in questo editoriale del Guardian se Theresa May non sia un po’ eccessiva nei suoi ampi e profondi inchini innanzi la Famiglia Reale. I reali più giovani, i duchi di Cambridge e Sussex, hanno cercato di proporsi come persone comuni, meno distanti dai loro sudditi. Il perdurare di protocolli e particolari convenzioni, però, gioca a sfavore di questa strategia comunicativa.