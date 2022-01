Totofootball – NFL Playoff 2022

Ritorna l’edizione speciale del Totohookii dedicata ai playoff della National Football League, che partiranno nella serata del 15 gennaio. Come per la scorsa edizione, la formula seguita sarà quella in voga al di là dell’oceano, ovvero la compilazione del bracket, e quindi il pronostico di come si comporrà il quadro completo dei playoff sino al vincitore del Superbowl.

Le partite (tra parentesi la posizione di ingresso ai playoff):

AFC

Wild Card Round

Pittsburgh Steelers (7) @ Kansas City Chiefs (2)

New England Patriots (6) @ Buffalo Bills (3)

Las Vegas Raiders (5) @ Cincinnati Bengals (4)

Divisional Round

(Vincente Wild Card con secondo seed migliore) @ (Vincente Wild Card con seed migliore)

(Vincente Wild Card con seed peggiore) @ Tennessee Titans (1)

AFC Championship

(Vincente Divisional con seed peggiore) @ (Vincente Divisional con seed migliore)

NFC

Wild Card Round

Philadelphia Eagles (7) @ Tampa Bay Buccaneers (2)

San Francisco 49ers (6) @ Dallas Cowboys (3)

Arizona Cardinals (5) @ Los Angeles Rams (4)

Divisional Round

(Vincente Wild Card con secondo seed migliore) @ (Vincente Wild Card con seed migliore)

(Vincente Wild Card con il seed peggiore) @ Green Bay Packers (1)

NFC Championship

(Vincente Divisional con il seed peggiore) @ (Vincente Divisional con il seed migliore)

Superbowl

(Vincente AFC) Vs. (Vincente NFC)

Le regole: nel pronostico si devono elencare le vincitrici di ogni partita, dal primo turno in poi.

Ad esempio:

AFC

Wild Card: Steelers, Patriots e Raiders;

Divisional: Steelers e Patriots;

Final: Steelers.

NFC

Wild Card: Eagles, 49ers e Cardinals;

Divisional: Eagles e 49ers;

Final: Eagles.

Superbowl: Steelers.

Sono in palio 12 punti per turno, ovvero 2 per ogni risultato azzeccato nei Wild Card, 3 per ogni match dei Divisional, 6 per ogni partita dei Championship e 12 per il vincitore del Superbowl, per un totale di 48 punti.

Ricordo, infine, che sotto questa pagina ci troveremo anche a commentare live le partite e che l’albo d’oro sin qui recita:

2019 @Mambombuti & @MBfacundo

2020 @rtq

2021 @Gigi