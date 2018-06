Totohookii: speciale mondiali

A cura di @cocomeraio.

Malgrado la campagna di mediaset non pare salire l’interesse per il mondiale, fuguriamoci per il totohookii, già andato in calando durante la serie A però si è pensato che fosse giusto chiudere la stagione con il totomondiale.

Il format è identico a quello ideato da @nessuno due anni fa, non si deve pronosticare ogni singola partita ma prevedere quali saranno le squadre della fase a gironi che passeranno il turno, e con quale piazzamento.

Se ci sarà interesse per il concorso, allora scatterà la seconda parte, appena saranno definiti tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale, bisognerà completare il braket della fase ad eliminazione diretta fino a pronosticare quale sarà la nazionale vincitrice.

Il punteggio della prima fase (max 24 punti)

1 punto per ogni squadra qualificata indovinata (16 punti totali)

1 punto bonus per ogni girone in cui si indovina il corretto ordine 1ª-2ª (8 punti totali)

Nei commenti di questa prima fase vanno indicate per ogni girone esclusivamente le squadre che si pronostica supereranno il turno e in quale ordine

Esempio

Girone A:

Squadra AX

Squadra AY

Girone B:

Squadra BZ

Squadra BY

ecc

Ecco dunque tutte le squadre degli 8 gironi,

Gruppo A Russia, Arabia Saudita, Egitto, Uruguay

Gruppo B Portogallo, Spagna, Marocco, Iran

Gruppo C Francia, Australia, Perù, Danimarca

Gruppo D Argentina, Islanda, Croazia, Nigeria

Gruppo E Brasile, Svizzera, Costarica, Serbia

Gruppo F Germania, Svezia, Messico, Corea del Sud

Gruppo G Belgio, Panama, Tunisia, Inghilterra

Gruppo H Polonia, Senegal, Colombia, Giappone

Buon gioco a tutti.

Immagine CC BY-NC 4.0.