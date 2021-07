Traveling Violation – Tre Notizie sulla NBA più una – 2021 Finals

Bentornati su Traveling Violation, la rubrica dedicata al fallo più fischiato nelle arene americane.

In questo numero speciale, pensato per commentare in diretta o differita le partite (quindi spoiler alert), si parla della serie più attesa dagli appassionati di tutto il mondo: le Finals.

Come avviene ormai tutti gli anni abbondano i pronostici: ad esempio all’interno della preview di True Shooting [IT], su ESPN [EN] e nel consueto sondaggione preventivo su The Ringer [EN].

Sempre su The Ringer [EN] viene proposto un articolo dedicato sul ginocchio di Giannis Antetokoumpo, infortunato durante la serie con gli Hawks ed ancora in dubbio per la prima palla a due, mentre su Bleacher Report [EN] viene proposta un confronto tra i giocatori delle due squadre, posizione per posizione.

Chiudiamo, come da tradizione, con l’analisi tecnico tattica di Shaquille O’Neal e della sua banda