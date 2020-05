Traveling Violation – Tre Notizie sulla NBA più una – #Covid Special

Bentornati su Traveling Violation, la rubrica dedicata al fallo più fischiato nelle arene americane.

In questo numero: National Disney Basketball Association (?), Viaggi nel Tempo, Nuove leve crescono (e c’è pure un po’ di tricolore), AirTime.

First Step: To Play or not to Play

L’emergenza coronavirus e la positività di diversi atleti (il primo è stato Rudy Gobert, che il giorno stesso scherzava sul virus con i giornalisti) hanno fatto sospendere la stagione NBA. La Lega, però, sta valutando ipotesi per finire la stagione, giocando tutta o parte della regular rimasta (l’ipotesi in ballo sembra essere quella di far arrivare tutte le franchigie a 70 partite giocate per garantire gli introiti dai contratti con le tv locali) e, soprattutto i playoff.

Un’ipotesi concreta in ballo c’è, ed è utilizzare le strutture di Disneyworld di Orlando sia come campi da gioco che come “quarantena” dall’esterno per i giocatori. Alla fine si tornerà a giocare?

– Le volontà dei giocatori, LeBron su tutti e dei dirigenti sono riportate in questo articolo di The Ringer (ENG)

– Le domande sulla ripartenza del campionato nel parco divertimenti di Orlando, invece, sono raccolte in quest’altro articolo, sempre da The Ringer (ENG)

Second Step: Marty, You’re not Thinking Fourth Dimensionally

Sempre su The Ringer stanno uscendo, per alleviare il bisogno di basket giocato, una serie di articoli che vanno ad immaginare quali sono i giocatori NBA del passato che sarebbero stati più dominanti nella NBA di oggi.

Al momento sono usciti l’articolo sulle Point Guard (ENG) e sulle Shooting Guard (ENG)

Third Step: Mock Draft Time

Nonostante il torneo NCAA sia stato cancellato e non sia ancora chiaro come (e se) finirà la stagione 2019/20 della NBA, i GM delle squadre e gli opinionisti di mezzo mondo hanno iniziato a far le loro analisi e previsioni sul prossimo Draft che, a differenza dello scorso, pare povero di future stelle.

The Ringer (ENG) fa il suo primo Big Board, con quelli che, per loro, saranno le prime 30 chiamate dell’anno.

FOUL! Traveling Violation: Rocking Like it’s 1998

Su Netflix sta raccogliendo grande successo la serie/documentario The Last Dance dedicata all’ultima stagione di Michael Jordan ai Bulls. Diversi siti stanno lanciando approfondimenti, tra questi, ad esempio ESPN (ENG) e The Ringer (ENG).

Extra Step: Shaq’s Review

Chiudiamo, come solito, con l’ultima analisi tecnico tattica di Shaquille O’Neal e del suo team della stagione giocata