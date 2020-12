Traveling Violation – Tre Notizie sulla NBA più una – S. 03 E. 01

Bentornati su Traveling Violation, la rubrica dedicata al fallo più fischiato nelle arene americane.

In questo numero: Tutti sui blocchi di partenza, pronti o no; Facciamo un po’ di classifiche; Riassumiamo l’estate meno estate di sempre; Houston abbiamo un problema(?)

First Step: Brace Yourselves, the Season Is Coming

Il 22 con il “derby di L.A.” inizia la stagione NBA.

The Ringer [EN] parla di come si sono preparati i giocatori ad una stagione corta ma molto compressa (e complessa)

The Ringer [EN] parla dei dubbi di staff e giocatori per la “prima volta” della lega senza la protezione della Bolla

Second Step: Power Rankings, Power Rankings Everywhere!

Come sempre accade i magazine sia italiani che d’oltreoceano si dilettano nella redazione di classifiche di “forza” tra le varie partecipanti alla stagione

The Shot [IT] mette in riga le 30 formazioni NBA dalla più forte alla meno preparata per la stagione (oltre a presentare articoli di dettaglio su ciascuna delle 30 squadre)

SB Nation [EN] ha predisposto classifica e schede su tutte le franchigie per la stagione 2020/21

The Ringer [EN] ha iniziato la sua power ranking con le squadre, secondo loro, pronte al tanking

Sports Illustrated [EN] ha classificato, invece, i 100 giocatori più forti della lega

Third Step: Buying and Selling

In quella che è stata la più lunga (per chi non è stato invitato nella bolla) o la più corta offseason di sempre ci sono stati, come sempre, molti movimenti di giocatori

L’Ultimo Uomo [IT] parla di come sono cambiate la Western e la Eastern conference

The Shot [IT] valuta le trade in base al punto di vista dei giocatori coinvolti

The Shot [IT] fa un recap commentato del Draft 2020

FOUL! Traveling Violation: To Beard Or Not To Beard

La telenovela in corso tra l’ex MVP James Harden e gli Houston Rockets sta tenendo banco da qualche settimana ormai, con il primo deciso ad andarsene ed i secondi che pare non siano interessati ad accontentarlo senza ottenere in cambio un pacchetto congruo da una delle altre franchigie

L’Ultimo Uomo [IT] parla della storia del Barba a Houston, tra luci ed ombre

SB Nation [EN] simula 8 trade possibili per Harden

Extra Step: Shaq’s Review

Chiudiamo, come solito, con le analisi tecnico tattica di Shaquille O’Neal e del suo team, nel caso con il meglio della bolla