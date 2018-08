Sabato un 26enne italiano è stato condannato a 9 mesi e a una multa di 24mila euro dal tribunale di Aosta per favoreggiamento di immigrazione illegale, per aver provato a entrare in Italia con due migranti che aveva caricato in

The post Un 26enne è stato condannato per aver dato un passaggio con BlaBlaCar a due migranti attraverso il confine tra Francia e Italia appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Italia