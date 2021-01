Una chimica verde e animata

Paolo e Luca al timone della nuova puntata del podcast di Scientificast.

La combo di due chimici alla conduzione ha i suoi effetti, infatti come primo tema oggi affrontiamo con qualche elemento introduttivo la grande questione della riconversione verde dell’industria chimica, già accennata da Paolo in precedenza.

Per approfondire:

•https://cefic.org/a-solution-provider-for-sustainability/chemical-recycling-making-plastics-circular/

•https://cefic.org/our-industry/how-can-europes-chemical-industry-help-deliver-on-the-green-deal/

•https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

Giuliana intervista Nicolas D’Amore, addetto agli effetti speciali e animatore di personaggi in 3D per M74 Post, che ci racconta come sono si è passati da cartoni animati a film d’animazione, quali sono le nuove frontiere dell’animazione e di come queste si nascondano in numerose branche insospettabili!

Infine, alcune considerazioni in merito all’annunciata riduzione delle consegne di dosi vaccinali contro il COVID in Italia e negli altri paesi dell’Unione Europea. Mettendo insieme i fatti è chiaro che molti commenti poggiano su una serie di informazioni mancanti o comunque non disponibili al largo pubblico.

Per approfondire:

•https://www.pfizer.it/cont/news/contenuti/1411/1800/news.asp?id=12201&pgg=1

•https://www.ilpost.it/2021/01/22/sesta-dose-vaccino/

•https://www.ilpost.it/2021/01/24/vaccini-coronavirus-ritardi/