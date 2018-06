Secondo il Financial Times, i dirigenti della banca italiana Unicredit vorrebbero fondere la loro società con la banca francese Société Générale. Jean-Pierre Mustier, l’amministratore delegato francese di Unicredit che in passato ha lavorato per Société Générale, starebbe pensando a questa mossa

Fonte: il Post Economia