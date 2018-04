Ci sono troppi maschi [EN]

A cura di @marta (modificato)

Un articolo del Washington Post spiega le conseguenze individuali e sociali della sproporzione tra maschi e femmine in India e Cina e di come si stia cercando di rimediare:

Nothing like this has happened in human history. A combination of cultural preferences, government decree and modern medical technology in the world’s two largest countries has created a gender imbalance on a continental scale. Men outnumber women by 70 million in China and India.