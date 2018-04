Internet: coazione a ripetere

Su suggerimento di @Mambombuti.

“La notizia dell’oscuramento di butac.it in seguito ad una disposizione della Procura di Bologna sottolinea benissimo alcune cose che sapevamo già. La prima, la più importante. Esiste un mondo là fuori del tutto insensibile ad ogni cambiamento. E in un Paese come l’Italia, nel quale il controllo sociale sui comportamenti e sulle responsabilità è quasi nullo ovunque, questo “sistema” imperversa. Solo così si spiega il sequestro di un intero sito web al posto dell’oscuramento di una singola pagina in seguito ad una querela per diffamazione.”