La versione di Costa: un po’ di risposte

A cura di @Yoda.

Dopo il dibattito su hookii e in rete riguardo l’editoriale di Francesco Costa la discussione prosegue on-line.

Segnaliamo la risposta di Luca Sofri:

Una cosa sola non mi convince nel percorso molto logico che porterebbe dalle conclusioni di Costa al voto per il PD. C’è infatti un’altra possibile motivazione nella scelta di voto di cui penso valga la pena tenere conto, e che ha maggiore nobiltà e lungimiranza di quelle descritte: e ne ha almeno quanto quella principale di dare al paese un miglior parlamento e un miglior governo, domani. Ed è quella di darglielo dopodomani.

e un po’ di risposte sparse ai commenti ricevuti dallo stesso Costa:

Tutti i giornalisti hanno delle idee, tutti. La differenza è tra chi le espone, argomentandole e discutendone con i lettori, e chi no; e tra chi quelle idee ce le ha o le cambia per opportunismo. Io cerco di fare la prima cosa. Potete non essere d’accordo con me, potete pensare che stia sbagliando tutto, ma vi garantisco che sbaglio da solo: non datemi del venduto, dai.