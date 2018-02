Un’intelligenza artificiale ci seppellirà: e stavolta non è fiction

Su suggerimento di @Ereshkigal

Un articolo sull’edizione italiana di Esquire riepiloga le tesi e l’influenza del saggio Superintelligenza del filosofo svedese Nick Bostrom:

Uno scenario del genere rientra perfettamente nella casistica che Nick Bostrom presenta nel suo libro Superintelligenza. Tendenze, pericoli, strategie uscito finalmente in italiano per i tipi di Bollati Boringhieri dopo la sua prima apparizione nel 2014 con la Oxford University Press. Un libro, quello di Bostrom, tra i più influenti degli ultimi anni. Dopo averlo finito di leggere, il magnate della tecnologia Elon Musk decise di punto in bianco di donare dieci milioni di dollari a una fondazione che si occupasse di impedire la realizzazione degli scenari presentati nel libro, e il tema del “rischio esistenziale” rappresentato da un’ipotetica, futura superintelligenza artificiale ha iniziato ad assumere rilevanza mondiale.